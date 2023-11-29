أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، أن الأحمر فقد أداءه الجماعي وسط أنانية من اللاعبين أمام سموحة، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.
وقال الحديدي عبر قناة صدى البلد : "لم يكن هناك عملية ربط بين أكرم توفيق وكريم فؤاد، وكذلك بين أفشة وإمام عاشور، واللعب الفردي والأنانية في إحراز الهدف طغت على إمكانية تسجيل الهدف".
وأكمل: "صلاح محسن لم يكن شرس هجوميا رغم عرضيات علي معلول الجيدة، كما أن كهربا ليس مهاجم صريح ولكنه قادر على استغلال أنصاف الفرص".
وتابع: "غرور كولر أدى لفقدان النقاط، يجب أن يعود لإقامة معسكر طويل مع اللاعبين وألا يعلق على الأخطاء التحكيمية لأن المباراة كانت خالية منها".
وأضاف: "أحمد سامي لم يتعامل بغرور ولعب على الحصول على النقطة الواحدة من أجل التعادل وفعل ذلك بفضل التكتل الدفاعي".
وأتم: "يجب أن يعقد الطبيب النفسي في الأهلي جلسات مع عدد كبير من اللاعبين لاحتواء غرفة خلع الملابس"