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أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، أن الأحمر فقد أداءه الجماعي وسط أنانية من اللاعبين أمام سموحة، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال الحديدي عبر قناة صدى البلد : "لم يكن هناك عملية ربط بين أكرم توفيق وكريم فؤاد، وكذلك بين أفشة وإمام عاشور، واللعب الفردي والأنانية في إحراز الهدف طغت على إمكانية تسجيل الهدف".

وأكمل: "صلاح محسن لم يكن شرس هجوميا رغم عرضيات علي معلول الجيدة، كما أن كهربا ليس مهاجم صريح ولكنه قادر على استغلال أنصاف الفرص".

وتابع: "غرور كولر أدى لفقدان النقاط، يجب أن يعود لإقامة معسكر طويل مع اللاعبين وألا يعلق على الأخطاء التحكيمية لأن المباراة كانت خالية منها".

وأضاف: "أحمد سامي لم يتعامل بغرور ولعب على الحصول على النقطة الواحدة من أجل التعادل وفعل ذلك بفضل التكتل الدفاعي".

وأتم: "يجب أن يعقد الطبيب النفسي في الأهلي جلسات مع عدد كبير من اللاعبين لاحتواء غرفة خلع الملابس"