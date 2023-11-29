الجيش الروسي يعلن سيطرته على قرية في دونيتسك

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أعلن الجيش الروسي، إنه فرض سيطرته على قرية أخرى في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على قرية أرتيوموفسك، المعروفة باسم خروموف في أوكرانيا، بدعم من الطيران والمدفعية.

وتقع القرية غرب باخموت، التي ضمتها القوات الروسية وتم تدميرها إلى حد كبير أثناء الحرب.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة، ولم تعلق كييف في البداية.

وتمثل السيطرة على القرية تراجعا للقوات المسلحة الأوكرانية، التي تشن هجوما مضادا شرقي البلاد لتحرير المناطق التي ضمتها القوات الروسية.

ولطالما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم المضاد بأنه فاشل.

وتقدمت القوات الروسية مؤخرا صوب مدينة أفديفكا المتنازع عليها شرقي البلاد. وبحسب تقييمات غربية، تمثل هذه أكبر مكاسب روسية على الأرض منذ الربيع، وتم تحقيقها بعد تكبد خسائر فادحة بين جنودها.

وباتت أفديفكا الآن تحت تهديد وشيك من سيطرة روسيا لها.

يذكر أن أحد أهداف بوتين في الحرب هو سيطرة موسكو على مناطق لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، التي ضمتها روسيا.