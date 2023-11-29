 جنرال موتورز كوريا وكيا وبورشه تستدعي أكثر من 15 ألف سيارة بسبب مكونات معيبة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنرال موتورز كوريا وكيا وبورشه تستدعي أكثر من 15 ألف سيارة بسبب مكونات معيبة

شركة جنرال موتورز
شركة جنرال موتورز

نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 4:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 4:29 ص

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن شركات جنرال موتورز كوريا وكيا وبورشه كوريا لصناعة السيارات ستستدعي أكثر من 15 ألف سيارة بسبب مكونات معيبة.

وقالت الوزارة إن الشركات الثلاث ستستدعي طوعا 15 ألفا و812 وحدة من 3 طرز مختلفة من السيارات، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وستستدعي جنرال موتورز كوريا 9627 وحدة من طراز تراكس كروس أوفر بسبب خطأ في برنامج لوحة القيادة.

وستستدعي شركة كيا 6106 وحدات من طراز سول الكهربائي بسبب خطأ برمجي في نظام مكابح الانتظار الإلكتروني الخاص بها.

وقالت الوزارة إن بورشه كوريا ستستدعي 79 وحدة من طراز بورشه 911 بسبب خطأ برمجي في وحدة التحكم في الوسادة الهوائية.


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