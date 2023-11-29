حماس تقترح صفقة جديدة لتبادل الأسرى وتمديد الهدنة في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الأربعاء، إن حركة حماس اقترحت صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل تتضمن 4 مراحل تبدأ بإطلاق سراح المحتجزين المسنين من غزة وصولا للجنود، مقابل تمديد الهدنة الإنسانية وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين".

وأوضحت الهيئة أن "الاتفاق الجديد يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المسنين في قطاع غزة، وفي المرحلة الثانية إطلاق سراح الرجال، ثم إطلاق سراح المجندات، بينما في المرحلة الأخيرة إطلاق سراح الجنود"، بحسب وكالة "سوا" الإخبارية.

ويشمل الاتفاق وفق ذات المصدر، "إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين بغزة في كل يوم هدنة جديدة، وإطلاق سراح إسرائيل الأسرى الفلسطينيين لديها الذين أدانتهم بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين".

لكن الهيئة نقلت عن مسئول سياسي إسرائيلي لم تسمه، أن تل أبيب ردت بأن "على حماس أولا إطلاق سراح 21 امرأة و4 أطفال لا يزالون محتجزين لديها، قبل بحث الاتفاق الجديد".

وبحسب الهيئة، تنفي "حماس" أن يكون لديها المزيد من النساء بعد الدفعة، التي تم إطلاقها الليلة.