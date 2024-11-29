أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن التوسع في منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن في جميع مراكز المحافظة الخمس، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وأشار الزملوط إلى أنه سيتم طرح كميات كبيرة من كراتين بيض المائدة بسعر 140 جنيها للكرتونة سعة 30 بيضة، بالإضافة إلى طرح اللحوم الحمراء البلدية بسعر 280 جنيها للكيلو، وذلك في جميع منافذ البيع المنتشرة في المراكز وبإشراف الوحدات المحلية، فضلا عن منفذ بيع ديوان عام المحافظة.

وأكد أن أسواق "اليوم الواحد" ستستمر في عملها، حيث يشهد مركز الفرافرة يوم الخميس طرح لحوم بلدية طازجة بسعر مخفض، بجانب المواد الغذائية والخضروات والفاكهة.

كما تشهد الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة يوم الثلاثاء طرح منتجات القرى في المنافذ اليومية، مع تقديم الخضروات والفاكهة بأسعار أقل.