روضة حمزة عن جدل تصريحاتها بتغطية احتياجات الأسرة بـ3000 جنيه شهريا: ظهرت في 150 حلقة ولا أبحث عن التريند

علقت الدكتورة روضة حمزة أستاذة الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، على الجدل التي أثيرت بسبب تصريحاتها لا سيما قولها إن أسرة من أربعة أفراد يمكنها أن تغطي احتياجاتها بـ3 آلاف جنيه شهريًا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن تصريحاتها كانت تهدف لمساعدة الأسر محدودة الدخل لتغطية احتياجاتها، بحيث لا يكون هناك مورد يطغى على الجانب الآخر.

وأضافت أنها ظهرت في 150 حلقة تلفزيونية منذ عام 2012، لافتة إلى أن تصريحاتها لم تهدف لإثارة أو تصدر التريند.

وأشارت إلى أنها ربة منزل وتشتري السلع وتعرف الأسعار جيدًا، مشددة على أن الأسعار التي تحدثت عنها صحيحة وليست مغلوطة.

ولفتت إلى أن تصريحاتها كانت تتحدث عن بند الغذاء، وكيفية توفير وجبات غذائية جيدة وبها العناصر الغذائية بأقل تكلفة، معقبة: «إحنا مش متعودين ناكل لحمة كل يوم».

وقالت روضة خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة «dmc»، أمس الخميس، إن 3000 جنيه تكفي لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية، بشرط أن يتم التخطيط جيدًا وعدم الانسياق وراء الاستهلاك المفرط.

وأضافت: «لنأخذ مثالًا عمليًا على كيفية توزيع هذه الميزانية، من الأساسيات التي يجب أن تكون في الميزانية: 435 جنيها للخزين، 100-150 جنيها للمنظفات، 700 جنيه للمشتريات من السوبر ماركت، 1100 جنيه للحوم والدواجن والأسماك، و650 جنيها للخضار والفواكه».