عمرو أديب عن التطورات في سوريا: بعض المناطق العربية مصابة بداء الإبادة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بعض المناطق العربية مصابة بداء الإبادة، في إشارة إلى الأوضاع الراهنة في سوريا مع احتدام الاشتباكات بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «العدو (إسرائيل) عندما يتوقف عن الإبادة، نبحث عن كعرب عن كيفية إبادة أنفسنا».

ولفت إلى أن الكومة السورية تسيطر على 60% من أراضيها، في حين تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على 25% من البلاد، وهناك 10% تسيطر عليها اتجاهات أخرى.

وأوضح أنه بعد 24 ساعة من توقف الحرب في لبنان، بدأت الأوضاع تشتعل في شمال سوريا، منوهًا بأن ما يحدث في سوريا أحد توابع انهيار حزب الله في لبنان.

وتساءل أديب، قائلا: "طالما الناس دول عرمرم.. هو تحرير حلب أهم ولا تحرير الجولان"، في إشارة إلى المنطقة السورية التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: «إنتو عندكم حول نضالي.. طاب كنتم فين غزة ولا من لبنان ولا من اللي حصل لحزب الله»، مشددًا على أن ما يحدث يؤكد أهمية الجيش ووجود قيادة وطنية قوية.

وشهدت سوريا تطورًا مفاجئًا في اليومين الماضيين، بعد أن شنت "هيئة تحرير الشام" وفصائل حليفة لها، هجوماً واسعاً على مواقع لقوات الجيش شمال غرب البلاد.

وأعلنت فصائل المعارضة المسلحة، أنها دخلت أجزاء من مدينة حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، في أكبر هجوم ضد الجيش السوري منذ سنوات.