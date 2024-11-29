برنامج الأغذية العالمي: إغلاق جميع مخابز وسط غزة بسبب نقص الإمدادات

قال برنامج الأغذية العالمي، إنه تم إغلاق جميع المخابز في وسط قطاع غزة بسبب الشح الحاد في الإمدادات.

وذكر البرنامج في بيان على منصة إكس، اليوم، أن الخبز كان في كثير من الأحيان الغذاء الوحيد الذي تستطيع العائلات في غزة الحصول عليه، أما الآن، فقد أصبح بعيدا عن المتناول، مشددا على أهمية تأمين وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قد حذر من تدهور الوضع الغذائي في أنحاء غزة، وأشار إلى أن ثلثي الأطفال الذين يحصلون على العلاج من سوء التغذية الحاد منذ بداية عام 2024، تم تسجيلهم خلال الأشهر الخمسة الماضية.