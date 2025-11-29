حزب الله يواصل تهديده: لا نسعى للحرب لكننا لن نقبل الاستسلام

وجّه عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب الله، حسن فضل الله، تهديدًا لإسرائيل في أعقاب اغتيال رئيس أركان التنظيم، هيثم علي طباطبائي. وقال: "لا نسعى للحرب ولا نريدها، لكننا لن نقبل الاستسلام للعدو"، بحسب وكالة"معاً" الفلسطينية.

وأضاف: "لن نسمح للبنان بالاستسلام تحت أي عنوان أو شعار أو مبادرة".

جاءت تصريحاته عقب خطاب للأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الذي وصف أمس الاغتيال بـ"الجريمة النكراء"، مضيفًا: "لنا الحق في الرد وسنحدد توقيته".

وقال: "نسمع كثيراً في هذه الأيام حديثاً عن أن الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بعدوان على لبنان وكأنه لا يوجد عدوان، فهناك اعتداءات يومية على بلدنا، ولكن أمام ما نسمعه وما يمارسه الاحتلال فإنه لن يستطيع كسر إرادتنا وخيارنا وإجبارنا على التنازل والاستسلام".

وأضاف أنه "مهما كان مستوى التضحية والتحدي، فلا يمكن أن نسقط أمامه، وهو الذي يريد أرضنا، ويحاول أن يمنع الناس من العودة إلى قرى الحدود ليحتلها، ولو لم تكن هناك إرادة مقاومة ولو لم يكن في لبنان مثل هذا الشعب، لكان هذا العدو احتل أرضنا، وعندما نقول إن أهداف العدو سقطت، فذلك لأنه كان يريد طردنا من الجنوب واحتلاله لاستيطانه".