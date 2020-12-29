أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن قادة الاتحاد الأوروبي يوقعون، يوم غد الأربعاء، اتفاق ما بعد بريكست، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.



وقالت دانا سبينانت، على حسابها "تويتر"، إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، سوف يوقعان اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع لندن يوم الأربعاء 30 ديسمبر.



وعلى الجانب الآخر، يجب أن يوقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاق في لندن.





Tomorrow 9:30 CET, President @vonderleyen and @eucopresident will sign the EU-UK Trade and Cooperation Agreement. Important moment.



The text of the draft agreement below:



https://t.co/UCfQyUKV8i — Dana Spinant (@DanaSpinant) December 29, 2020





​ويوم الخميس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست ليتم إسدال الستار على نحو عشرة أشهر من مفاوضات مضنية بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.



وكانت المحادثات متعثرة بين الجانبين عند مسألة حقوق صيد السمك وقواعد التجارة.



ودارت مخاوف من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية هي التي ستحكم العلاقات التجارية بين لندن وبروكسل، إذ ستفرض رسوم جمركية أو نظام حصص قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد.