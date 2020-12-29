شركة مياه القاهرة: فريق فني متواجد بحي الزمالك حتى صباح الغد لإصلاح أي مشكلة

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة، إن المياه عادت إلى حي الزمالك بالكامل، مضيفًا أن بعض المناطق لازال بها ضعف في كميات المياه الواصلة للأدوار العلوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه تم حل جميع الشكاوى التي تقدم بها المواطنين، حول انقطاع المياه، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التخلص من عكارة المياه.

وأوضح رئيس شركة مياه القاهرة، أن هناك فريقًا فنيًا متواجدًا بالحي حتى صباح الغد؛ لإصلاح أي مشكلات من الممكن حدوثها، خلال الفترة المقبلة.

وأصلحت شركة مياه القاهرة ماسورة المياه التي تسبب هبوط أرضي بكسرها، وانهيار 70 متر في خط المياه وذلك في شارع إسماعيل محمد بالزمالك.