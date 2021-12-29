حلت ذكرى افتتاح متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، أمس الثلاثاء، وهو يُعتبر أكبر مجمع للتحف الإسلامية في العالم، على اختلاف مصادرها من المشرق العربي وحتى بلاد الأندلس وإيران.

ومر المتحف بأكثر من مرحلة للتوسعة والتطوير، وزيادة عدد مقتنايته، وذلك بداية من العهد الخديوي وحتى عام 2010.

وظل المتحف في استقبال زواره من كل الأنحاء، حتى عطل ذلك الحادث الإرهابي الذي تعرض له مبنى مديرية أمن القاهرة المواجه للمتحف؛ ما ألحق دماراً به، ليتم إغلاقه بشكل مؤقت، وتبدأ الدولة في خطة للتطوير وإعادة إحيائه ليُعاد افتتاحه عام 2017.

وتنوعت مقتنيات المتحف من فلك وطب وعمارة وغيرها، كما تنوعت مواد صُنعها من أعمال خشبية منحوتة بدقة، وقطع خزفية مزينة بإتقان ومخطوطات غاية في الندرة.

ومن أهم كنوز المتحف مفتاح الكعبة من العصر المملوكي وقطعة نسيج تحمل أقدم كتابة كوفية، وذلك بحسب وزارة الآثار المصرية.

وتأخذكم "الشروق" في جولة بالصور توضح بعض من تلك المقتنيات..