حماس تدين لقاء عباس مع وزير دفاع إسرائيل وتعتبره استفزازا للفلسطينيين

عبرت حركة "حماس" اليوم الأربعاء عن "بالغ إدانتها واستنكارها" للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الليلة الماضية.

واعتبرت الحركة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن اللقاء يمثل "استفزازا لجماهير الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون يوميا لحصار ظالم في قطاع غزة، ولتصعيد عدواني يستهدف أرضهم وحقوقهم الوطنية ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس".

وقالت حماس إن اللقاء يأتي في إطار محافظة إسرائيل على بقاء السلطة الفلسطينية "كيانا وظيفيا بلا أي مضمون أو مستقبل سياسي".

وأضافت أنه كان على عباس "أن ينحاز إلى شعبه ويلتقي بالكل الوطني لاتخاذ الخطوات العملية التي تضمن تعزيز عوامل قوة الشعب الفلسطيني والاستناد إليها للخلاص من الاحتلال".

تجدر الإشارة إلى أن لقاء عباس مع جانتس بحث "أهمية خلق أفق يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية والأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، والعديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية"، بحسب ما أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ.

من جهتها، ذكرت مصادر إسرائيلية أن الاجتماع بين عباس وجانتس عُقد في منزل الأخير في مدينة روش هاعين الإسرائيلية بحضور كل من الشيخ ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن جانتس أبلغ عباس بأنه ينوي مواصلة دفع إجراءات بناء الثقة قدما في المجالين الاقتصادي والمدني.

ونقلت الإذاعة عن مصادر فلسطينية لم تحددها، أن عباس أكد أنه "لن يسمح بممارسة العنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الإسرائيليين بغض النظر عن طبيعة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لعباس إلى داخل إسرائيل للقاء شخصية إسرائيلية رفيعة منذ 11 عاما، وفق الإذاعة نفسها.

وكان عباس اجتمع مع جانتس في 30 آب/أغسطس الماضي في مدينة رام الله وتم الاتفاق في حينه على عدة تسهيلات مقدمة للسلطة الفلسطينية بما في ذلك إصدار تصاريح لم شمل في الضفة الغربية بعد انقطاع استمر سنوات.