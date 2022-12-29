حكومة نتنياهو الجديدة تؤدي اليمين اليوم

بعد شهرين تقريبا من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، اليمين الدستورية.

وستكون الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في إسرائيل على الإطلاق، حيث تم تمثيل السياسيين اليمينيين المتطرفين أيضا في ائتلاف لأول مرة.

وتريد الحكومة الجديدة تنفيذ تغييرات سياسية بعيدة المدى، ومن بين أمور أخرى، إضعاف النظام القضائي عمدا. ووفقا لخبراء، يمكن أن تؤدي التغييرات أيضا إلى إلغاء محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد الجارية حاليا.

وحتى قبل مراسم أداء اليمين اليوم الخميس، تم دفع العديد من التغييرات التشريعية المثيرة للجدل من خلال البرلمان. واعتُبر هذا شرطا مسبقا لاتفاق ائتلاف مشترك.

وهذه هي الحكومة السادسة التي يشكلها نتنياهو، زعيم حزب الليكود المحافظ. ويعود رئيس الوزراء السابق إلى السلطة بعد عام ونصف العام في صفوف المعارضة.