الخارجية الفلسطينية: غياب المساءلة الدولية عن الاحتلال يشجعه على التمادي في تنفيذ مشاريعه الاستعمارية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، يشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتدمير أي فرصة لإحياء عملية السلام وتحقيق الحل السياسي.

وذكرت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، أن قرار الاحتلال هدم خزان للمياه في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، يعد جريمة بشعة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وشكلًا من أشكال العنصرية الإسرائيلية البغيضة التي يكرسها الاحتلال بشكل يومي في فلسطين المحتلة، وحلقة جديدة في حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني عامة وفي القدس والمناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار ومسافر يطا بشكل خاص.

وحمَّلت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وفي مقدمتها جريمتَا التطهير العرقي وسرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها، وما ينتج عنها من تدمير لمقومات صمود المواطن في أرض وطنه، وتدمير مصدر رزقه جراء هذه الانتهاكات.