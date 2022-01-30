 الخارجية الفلسطينية: غياب المساءلة الدولية عن الاحتلال يشجعه على التمادي في تنفيذ مشاريعه الاستعمارية - بوابة الشروق
الأحد 30 يناير 2022 11:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

الخارجية الفلسطينية: غياب المساءلة الدولية عن الاحتلال يشجعه على التمادي في تنفيذ مشاريعه الاستعمارية

أ ش أ
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 11:23 م | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 11:23 م

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، يشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتدمير أي فرصة لإحياء عملية السلام وتحقيق الحل السياسي.

وذكرت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، أن قرار الاحتلال هدم خزان للمياه في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، يعد جريمة بشعة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وشكلًا من أشكال العنصرية الإسرائيلية البغيضة التي يكرسها الاحتلال بشكل يومي في فلسطين المحتلة، وحلقة جديدة في حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني عامة وفي القدس والمناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار ومسافر يطا بشكل خاص.

وحمَّلت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وفي مقدمتها جريمتَا التطهير العرقي وسرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها، وما ينتج عنها من تدمير لمقومات صمود المواطن في أرض وطنه، وتدمير مصدر رزقه جراء هذه الانتهاكات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك