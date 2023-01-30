مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل المواطنين الفلسطينيين ويحرقون سياراتهم جنوب نابلس

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الأحد، منازل المواطنين الفلسطينيين، وأحرقوا سياراتهم المدنية في بلدة جالود جنوب نابلس الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين هاجمت منازل المواطنين في الجهة الشرقية من جالود، كما أحرقوا سياراتهم المدنية.

وأضاف المسؤول الفلسطينى، أن مجموعة أخرى من المستوطنين الإسرائيليين هاجمت سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة من مفترق جيت حتى دوار سلمان الفارسي ببلدة حوارة جنوب مدينة نابلس الفلسطينية.