مجلس الأمن يشدد على الحاجة العاجلة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق بشأن الوضع الإنساني الصعب الذي يتدهور بسرعة في قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد مشاروات مغلقة عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، استمع خلالها إلى أول إحاطة من كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينة (وفا).

وقالت السفيرة ناتالي برودهيرست إيستيفال من بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، إن "أعضاء المجلس يشددون على الحاجة العاجلة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة".

وفي حديث للصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن، بحضور أعضاء المجلس، حثت إيستيفال، نيابة عن الأعضاء، جميع الأطراف على التواصل مع سيخريد كاخ لتيسير تطبيق الولاية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720.