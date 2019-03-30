مقتل 17شخصا جراء فيضانات في إقليمين بأفغانستان

ذكر مسؤولون اليوم السبت، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة أودت بحياة 17 شخصا على الأقل في إقليمي فارياب وهيرات في شمال وغربي أفغانستان على التوالي.

وقال عضوا المجلس الإقليمي في فارياب، عبد الباقي هاشيمي ورحمة الله تركستاني إنه جرى العثور على عشر جثث في أجزاء مختلفة من فارياب ولايزال شخصان اثنان آخران مفقودان.

وأضاف المسؤولان أن الفيضانات المفاجئة تسببت أيضا في خسائر مالية لأن دمرت آلاف الهكتارات من الأراضي ومئات المنازل والمتاجر، وتسببت في نفوق ألفي حيوان على الأقل في أغلب مقاطعات الإقليم، وتابعا أن السكان بحاجة لمساعدة إنسانية سريعة ولكن لم يتم تلقي أي مساعدة بعد.

وقال المتحدث باسم إقليم هيرات، جيلاني فرهاد، إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما ضربت الفيضانات المفاجئة أغلب مقاطعات الإقليم.

وأضاف فرهاد أنه جرى نشر القوات المدنية والعسكرية لمساعدة الأشخاص المتضررين في الإقليم.

وأضرت الفيضانات المفاجئة بأكثر من 122 ألف شخص عبر 14 إقليما خلال مارس، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية.

وتودي الأمطار الغزيرة والفيضانات بحياة عشرات الأشخاص وتدمر مئات المنازل عبر البلاد سنويا في أفغانستان.