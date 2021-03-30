إسرائيل تحذر مواطنيها بالخارج من هجمات إيرانية محتملة

حذرت اسرائيل اليوم الاثنين من هجمات إيرانية محتملة على أهداف إسرائيلية في الخارج في الربيع والصيف.

جاء ذلك في بيان اصدره مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم الاثنين،بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

وبسحب البيان، "وجه مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الأمن القومي اليوم الاثنين تحذيرا للمسافرين الإسرائيليين من هجمات إيرانية محتملة على أهداف إسرائيلية في الخارج في الربيع والصيف ، وخاصة في تركيا والأردن ومصر".

كما حذر البيان كذلك من وقوع هجمات إرهابية جهادية عالمية في مالي وشبه جزيرة سيناء وماليزيا وكشمير

ياتي التحذير من شن هجمات ايرانية على اهداف اسرائيلية بعد اتهامات متبادلة بين اسرائيل وإيران بمهاجمة سفن كل منها الأخرى مؤخرا. كما اتهمت ايران إسرائيل بإغتيال عالمها النووي محسن فخري زاده وهددت بالانتقام.

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن اثنتي عشرة سفينة كانت في طريقها إلى سورية، كان معظمها يحمل نفطا إيرانيا .

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له في تقرير صدر مؤخرا ، إن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية نحو 40 مرة خلال العام الماضي، ما اسفر عن مقتل نحو 215 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وقوات النظام السوري .