قفزت قيمة الصادرات المصرية للسودان إلى 826.8 مليون دولار خلال عــام 2021، مقابل 498.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65.7%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336.7 مليون دولار، مقابل 212.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 58.5%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودولة السودان لتصل إلى 1.2 مليار دولار عام 2021 مقابل 711.4 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63.5%.

وحول أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان، أوضح جهاز الإحصاء أنها تمثلت في الدائن ومصنوعاتها بقيمة 137.4 مليون دولار، سكر بقيمة 1.6 مليون دولار، منتجات مطاحن شعير ونشا حبوب بقيمة 53 مليون دولار، أسمدة بقيمة 41 مليون دولار .

أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان فكانت حيوانات حية بقيمة 193.2 مليون دولار، حبوب بقيمة 70.8 مليون دولار، قطن بقيمة 43.6 مليون دولار، ولحوم بقيمة 24.2 مليون دولار .

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان 17 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 32.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 47.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 878 ألف دولار مقابل 387 ألف دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 126.9%.

وسجل عدد سكان مصر 103.1 مليون نسمة في مارس عام 2022، بينما سجل عدد سكان السودان 43.8 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السودان طبقــا لتقـديـرات البعثة 150.400 ألف مصري حتى نهاية 2020 .