منة فضالي: ياسمين صبري موديل جميلة بس ممثلة ضعيفة

تحدثت الفنانة منة فضالي عن أداء الفنانة ياسمين صبري: "موديل جيدة، لكن ضعيفة في التمثيل".



وقالت منة فضالي، خلال لقائها ببرنامج “VIP” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة "هي": "ياسمين صبري حلوة فعلا ما شاء الله وشيك، ولكن التمثيل عايز موهبة، ولو أنا معنديش موهبة يبقى أدرسه مش عيب، وممكن يبقى بادئة النهارده بس مينفعش أعمل بطولة، لأن القماشة بتبقى واسعة على البني آدم".



وأضافت منة فضالي: "ولو عايزة أمثل وأبقى نجمة ونمبر وان زي ما هي عايزة تبقى بطلة، اشتغلي على نفسك عشان محدش يعلق عليكي، هي ممكن تكون ممثلة جيدة ولكن مش موهوبة، الموهوبة دي هتلاقيها تلقائي بتمثل طبيعي".



وتابعت: "مغلطتش فيها وبتشرف مصر، وبتعمل فوتوسيشن موديل حلوة طبعًا، جاتلها فرصة مع محمد سامي في مسلسل كبير، ولكن معرفتش تحافظ عليها، وأنا مقبلش اسمها يسبق اسمي على تتر".



الجدير بالذكر أن برنامج "vip" يعرض على شاشة "هي" يوميًا في شهر رمضان في تمام الساعة 11 مساءً، كما يعاد عرضه في اليوم الثاني في تمام الساعة 3 صباحًا، والساعة 10 صباحًا





