يونيفيل: يجب توفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة

أكد الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، اليوم السبت، إصابة ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجم لبناني صباح اليوم أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق، عندما وقع انفجار بالقرب من موقعهم وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي".

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم عن تيننتي قوله، في بيان صحفي، إن "مراقبي الهدنة التابعين لهيئة الأمم المتحدة يدعمون اليونيفيل في تنفيذ ولايتها"، لافتا إلى أن "اليونيفيل تحقق في أصل الانفجار".

وأضاف: "يجب توفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة. وتقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة بموجب القانون الإنساني الدولي مسئولية ضمان الحماية لغير المقاتلين، بما في ذلك قوات حفظ السلام والصحفيين والعاملين في المجال الطبي والمدنيين".

وكرر دعوته لـ "جميع الأطراف إلى وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد من الناس للأذى دون داع".