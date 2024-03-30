توفى فجر السبت، الكاتب الصحفي والروائي أسامة الشاذلي، بعد أزمة صحية، وأعلنت خبر الوفاة زوجته الكاتبة الصحفية رشا الشامي.

وكتبت رشا عبر حسابها الرسمي بفيسبوك: «ربنا يسعدك في الجنة يا حبيبي على قد ما أسعدتني وأسعدت ولادي وحبتهم وربتهم، مع السلامة يا نور عيني يا أسامة يا أحلى راجل في الدنيا».

وأعلنت رشا الشامي في منشور آخر عن موعد جنازة زوجها الراحل، عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وسيتم دفن جثمان الفقيد إلى مثواه الآخير بمقابر الأسرة في طريق السويس- الرحاب.

وأسامة الشاذلي كاتب وروائى، تخرج في الكلية الحربية عام 1994، ثم ترك الخدمة عام 2005، وتفرغ لكتابة الرواية، ليصدر أولى مجموعاته القصصية «نديم العدم»، ثم مجموعة «جمهورية الغابة العربية» 2006، ثم رواية «سيد الأحلام» 2009، و«قهوة الحرية» 2010، وأخيرا رواية «كفر العبيط» 2013.