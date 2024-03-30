وزير الخارجية الأردني: على المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف انتهاكات إسرائيل في غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن هناك توافقا بشأن قضايا أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية الفرنسي، ووزير الخارجية الفرنسي، اليوم السبت، أن إسرائيل عليها أن تواجه نتائج ما تقوم به في غزة.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف انتهاكات إسرائيل في غزة.

وأكّد ضرورة أن يكون هناك حراك دولي حقيقي، وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها على الفلسطينيين.

كما شدد على ضرورة الاستمرار في دعم وكالة الأونروا لضمان تقديم المساعدات للفلسطينيين، لافتا إلى أن إسرائيل تريد القضاء على الأونروا كونها الجهة الوحيدة التي تقدم المساعدات في غزة.