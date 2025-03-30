محافظ الغربية: استعدادات مكثفة وفرق عمل على مدار الساعة لضمان احتفالات آمنة للمواطنين

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع المدن والمراكز استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تزينت الشوارع والميادين بلافتات التهنئة المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري، لتنعكس أجواء الفرحة والبهجة في جميع أنحاء المحافظة.

كما تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل، وغسيل الأرصفة، وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأحد، أنه تم إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين، مع تنفيذ صيانة شاملة لأعمدة الإنارة، وتعزيز إجراءات الأمان في الساحات العامة والمساجد الكبرى المخصصة لصلاة العيد، لضمان راحة وسلامة المصلين.

كما تم تجهيز خدمات طبية وعيادات متنقلة في أماكن التجمعات، وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تعمل على توفير بيئة احتفالية مميزة للمواطنين، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احتفالات منظمة وآمنة، حيث تم وضع خطة متكاملة لمتابعة الحدائق والمتنزهات العامة، وضبط أي مخالفات قد تعكر صفو الأجواء الاحتفالية.

وأضاف أن هناك فرق عمل ميدانية من الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لمتابعة مستوى الخدمات، والتأكد من الجاهزية التامة لكل القطاعات، مشددًا على ضرورة التعاون بين جميع الجهات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

واختتم المحافظ، بتوجيه تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني المستمر خلال أيام العيد، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين.

كما شدد على متابعة جميع المرافق العامة والخدمية على مدار الساعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات خلال العيد، وتوفير الأجواء المناسبة ليحتفل الجميع في أمان وسعادة.