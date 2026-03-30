أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، في وقت متأخر مساء الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي ضربت محافظة تعز "جنوب غرب" إلى 20 قتيلا، منذ يوم الجمعة.

يأتي ذلك بحسب تقرير نشره موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، اطلعت عليه الأناضول.

وأفاد التقرير بأن السيول التي ضربت محافظة تعز منذ الجمعة "أسفرت عن وفاة 20 شخصا، وإصابة آخرين (دون ذكر عددهم)".

وأضاف التقرير، أن السيول "تسببت في تهدم وغرق عدد من المنازل في الأماكن والقرى التي وصلت إليها السيول وجرف محتوياتها وجرف ونفوق عدد كبير من المواشي".

كما تسببت السيول "بتجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وطمر آبارها وإتلاف وتدمير منظوماتها الشمسية، وقطع الطرق الواصلة بين القرى ما تسبب بعرقلة الوصول إليها"، حسب التقرير.

ولفت التقرير، إلى أن أبرز المناطق المتضررة في تعز هي المخا وموزع والمعافر وجبل حبشي والوازعية.

والأحد، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ارتفاع ضحايا السيول في تعز إلى 15 قتيلا و9 مفقودين.

وكانت السلطات اليمنية أعلنت الجمعة، مصرع 8 أشخاص جراء السيول في تعز.

ومنذ منتصف مارس الجاري، يشهد اليمن أمطارا غزيرة خلفت عشرات القتلى والجرحى فضلا عن تضرر آلاف السكان، حسب رصد مراسل الأناضول.

وحسب تقارير أممية، أدت الأمطار والسيول إلى تضرر مئات آلاف اليمنيين خلال العام الماضي.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان، الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي منذ أكثر من 11 عاما.