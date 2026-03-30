مقتل فرد بقوات اليونيفيل جنوبي لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) يوم الاثنين إن أحد أفرادها لقي حتفه وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء انفجار مقذوف في موقعها قرب إحدى قرى جنوب لبنان.

وذكر البيان أن "مصدر المقذوف" مجهول.

وشهدت المنطقة الحدودية الجبلية التي تجري فيها قوات اليونيفيل دوريات أعمال عنف عبر الحدود على مدار عقود.

ودخلت إسرائيل حربا شاملة مع مقاتلى حزب الله اللبناني في 2024، وتجدد القتال بينهما حاليا منذ انضمام حزب الله إلى إيران في قصف إسرائيل في الحرب الحالية. وأرسلت إسرائيل آلاف الجنود عبر الحدود إلى لبنان.