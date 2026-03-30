الإثنين 30 مارس 2026 10:27 ص القاهرة
التعليم: منع تحصيل أي رسوم من طلاب المدارس الدولية مقابل اعتماد الشهادات

نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 30 مارس 2026 - 10:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مارس 2026 - 10:18 ص

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا لجهات الاعتماد بنظام المدارس ذات الطبيعة الخاصة (الدولية)، المسئولة عن اعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية للمناهج ذات الطبيعة الخاصة الدولية.

وأكدت الوزارة أنه في إطار ما أقرته من ضوابط منظمة لاعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية للمناهج ذات الطبيعة الخاصة (دولية) وما أصدرته من تعميمات بشأن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دون غيرها باتخاذ إجراءات اعتماد وتوثيق كل شهادات الطلاب الذين يدرسون بالمدارس ذات الطبيعة الخاصة (دولية)، يتم الالتزام بما جاء وعدم اعتماد أى شهادة للطلاب بالمدارس ذات الطبيعة الخاصة الأمريكية أو مطالبة المدارس بأي رسوم مقابل اعتماد شهادات الطلاب، واقتصار ذلك على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

