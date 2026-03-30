استهداف مطار بطهران ومنشأة بتروكيماويات في هجمات أمريكية إسرائيلية

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد، أن هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران استهدفت مطار مهرآباد في العاصمة طهران، ومنشأة للبتروكيماويات في تبريز.

وأشار التلفزيون، إلى استهداف عدة مناطق في العاصمة طهران.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن حجم الأضرار في مطار مهرآباد.

من جهة أخرى، أعلن المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية، مجيد فرشي، أن هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل استهدف منشأة للبتروكيماويات في تبريز.

وأشار فرشي إلى أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في موقع الحادث، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة، ولم يتم تسجيل انتشار أي مواد خطرة أو سامة.