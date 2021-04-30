الصين تعلن إرسال المزيد من مواد مكافحة كورونا إلى الهند

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، إن الصين تولي اهتماما كبيرا لمتابعة تطورات الوضع الوبائي في الهند، وسترسل مزيدا من مواد مكافحة فيروس كورونا إليها خلال الأيام المقبلة.



وأضاف بين، في تصريح اليوم الجمعة، أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعث برسالة مواساة إلى نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، أوضح فيها رغبة بكين في بذل أقصى جهدها لمساعدة نيودلهي على مواجهة الموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه وفقا لإحصاءات أولية، أرسلت الصين أكثر من 26 ألفا من أجهزة التنفس الصناعي ومولدات الأكسجين، وأكثر من 15 ألفا من معدات المراقبة الطبية، وما يقرب من 3.8 ألف طن من المواد الطبية والأدوية إلى الهند خلال أبريل الجاري.



وفي سياق متصل، بعث الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم برقية تعزية إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في ضحايا فيروس كورونا.



وقال بينج - في البرقية - إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون في مكافحة الوباء مع الهند، وتقديم الدعم والمساعدة لها، وإنه قلق للغاية إزاء وضع الفيروس في الهند، معربا عن خالص تعاطفه مع الهند حكومة وشعبا، بالإنابة عن الصين حكومة وشعبا وبالأصالة عن نفسه.



وأضاف بينج أن الجنس البشري ينتمي إلى مجتمع مصير مشترك، وأنه لا يمكن لجميع دول العالم أن تهزم المرض في نهاية المطاف إلا عن طريق التضامن والتعاون فقط، معربا عن ثقته أنه تحت قيادة الحكومة الهندية، سيتغلب الشعب الهندي على الوباء بالتأكيد.