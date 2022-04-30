استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

استشهد فلسطيني ليلة الجمعة - السبت إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إنّ شابا يبلغ 27 عامًا، استشهد جراء إصابته بعيار ناري في القلب أطلقه عليه جيش الاحتلال في بلدة عزون قرب قلقيلية.

وبررت وسائل إعلام عبرية، جريمة القتل بترويج مزاعم عن أنّ الشاب الفلسطيني دهس مجموعة جنود من جيش الاحتلال في منطقة مفرق عزون دون وقوع إصابات، علمًا بأن هذا الزعم دائمًا ما تروجه سلطات الاحتلال عند ارتكاب قواتها جرائم اعتداء على الفلسطينيين.