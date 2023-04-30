تضامن الغربية: دعم 2800 أسرة من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، دعم 2800 أسرة من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بجميع المراكز، بتسليم مشاريع تمكين اقتصادي متنوعة، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكد أحمد عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن هذه المشروعات ما بين بقالة وخضروات وفواكه وبيع قطع غيار وإصلاح موتوسيكلات وملابس وأحذية ووش تغيير زيوت وإصلاح كاوتش وخردوات ومكواة بخار وورش تصنيع وبيع نجارة ومجمدات وخضروات وخياطة وبيع ملابس ومفروشات.

وأوضح أن هذا يأتي في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وإحدى الجمعيات، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المشروعات التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا؛ للقضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.