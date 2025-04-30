يحيى: فرز 1.5 مليون قنطار قطن زهر بزيادة 25% عن العام السابق.. وتسليم 252 ألف قنطار قطن شعر للمغازل المحلية

كشف وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، الدكتور وليد يحيى، عن ارتفاع الكميات المُصدرة من القطن حاليًا إلى 27 ألف طن، بما يوازي 538 ألف قنطار شعر قطن، منذ بداية موسم التصدير في سبتمبر الماضي وحتى 10 أبريل الجاري.

وأضاف يحيى لـ"الشروق"، أنه بلغ عدد الدول المستوردة للأقطان المصرية الموسم الجاري 16 دولة؛ تحتل الهند المركز الأول فيها بنسبة 58.77%، تليها باكستان بنسبة 15.65%، ثم الصين بنسبة 10.40%.

ولفت وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إلى أنه بلغت قيمة الارتباطات الكلية للتصدير بالدولار الأمريكي حتى الآن نحو 90 مليون دولار.

وقال إن كميات الأقطان الزهر التي تم فرزها بواسطة فرازي هيئة التحكيم واختبارات القطن بالمحافظات المختلفة بلغت نحو 1.5 مليون قنطار زهر، في مقابل نحو 1.2 مليون قنطار زهر في الموسم السابق، موضحًا أن محافظة كفر الشيخ جاءت في المرتبة الأولى في كمية الأقطان الزهر المفروزة للموسم الحالي بنسبة 34.17% تليها محافظة البحيرة بنسبة 17%.

وأشار إلى فرز الأقطان الزهر من صنف سوبر جيزة 94 بنسبة 59.43%، وصنف سوبر جيزة 86 بنسبة 14.73%، وبلغ عدد شركات تجارة الأقطان بالداخل هذا الموسم 49 شركة، في مقابل 71 شركة الموسم الماضي.

وذكر أن كمية الأقطان الواردة إلى المحالج بالمحافظات بلغت 1.2 مليون كيس، وبلغت كمية الأقطان المحلوجة منها حتى الآن 866 ألف كيس بوزن مليون قنطار زهر. كما بلغت نواتج الحليج 1.2 مليون قنطار شعر بما يساوي 61432.20 طن قطن شعر، بالإضافة إلى 793019.25 أردب بذرة.

وأوضح أنه بلغ إجمالي كمية الأقطان التي تم تسليمها للمغازل المحلية من بداية سبتمبر 2024 إلى 10 أبريل الجاري 252 ألف و759 قنطار شعر.