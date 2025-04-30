 بتروجت يكشف حقيقة تأجيل مباراته أمام الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بتروجت يكشف حقيقة تأجيل مباراته أمام الأهلي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 2:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 2:23 ص

كشف محمد أيمن ، مدير الكرة في نادي بتروجت ، حقيقة تأجيل مباراة الفريق البترولي، ضد الأهلي المحدد لها غدا الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال محمد أيمن، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »، :" لم يصلنا أي خطاب رسمي بتأجيل مباراة الأهلي ، وحتى الآن لا يوجد تأجيل لمباراة بيراميدز يوم 17 مايو ".

وواصل :" الأهلي لديه دوافع كبيرة أمام بتروجت بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا، ومستعدون لمواجهة الأهلي بشكل جيد ونتمنى إسعاد الجماهير كرويا ".

وأكمل:" المباريات أصبحت صعبة بالنسبة لنا بعدما قدمنا مستويات مميزة في الموسم الحالي ، ورشاد المتولي لاعب كبير ومؤثر داخل وخارج الملعب بالنسبة لفريق بتروجت ".

وزاد :" بتروجت لم يتلق عروض رسمية لضم رشاد المتولي ، ومن الوارد رحيل بعض لاعبي بتروجت بعد نهاية الموسم الحالي". 


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