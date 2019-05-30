منظمة التحرير: حرية الشعب الفلسطيني ليست للبيع ولسنا مطالبين بالتعايش مع سياسات الاحتلال

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن "الشعب الفلسطيني الذي يكابد ظلم الاحتلال الإسرائيلي ليس مطالبا بإيجاد طرق للتعايش مع سياسات وإجراءات محتله غير القانونية، ولا يقبل أن يلام أو يعاقب بسبب إصراره على المطالبة بحقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال لقاء عشراوي اليوم الأربعاء، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية اندرو موريسون، والقنصل العام البريطاني السيد فيليب هول.

وأكدت عشراوى على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية في الوصول إلى حل دائم يضمن العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني، ويحمل إسرائيل التبعات القانونية اللازمة لسياساتها غير الشرعية."

وتم خلال المقابلة استعراض آخر التطورات السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك العقبات التي تواجه جهود المصالحة وأهمية التغلب على أسباب استمرار الانقسام.كما استعرضت عشراوي السياسات الأحادية وغير القانونية الأمريكية والهجمة الاقتصادية على القيادة والشعب الفلسطيني، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمؤسسات المقدسية، والآثار الاقتصادية والسياسية الخطيرة للخطوات الإسرائيلية غير القانونية، وخاصة استمرارها في قرصنة أموال المقاصة والعائدات الضريبية، مؤكدة على موقف القيادة الفلسطينية الرافض للقرصنة الإسرائيلية والمطالبة بالأموال الفلسطينية المحتجزة كاملة وغير منقوصة.

وتناولت عشراوي "ما وصفته" محاولة الإدارة الأمريكية صرف النظر عن القضية السياسية المركزية واستبدالها بالوهم التنموي الاقتصادي تحت حراب الاحتلال وأضافت: "الإدارة الأمريكية تريد تطبيع علاقات إسرائيل الإقليمية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وتحاول من خلال بيع وهم التنمية تحت الاحتلال والاستعمار أن تنهي القضية الوطنية الفلسطينية وتلغي المرجعيات الدولية وتقوض أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة." وشددت على مسؤولية المجتمع الدولي في التصدي لهذه المحاولات .