سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد





توفي الفنان الكبير حسن حسني عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وأصيب الفنان القدير بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله مسنشفى دار الفؤاد مساء أمس.

في نوفمبر 2018، أعلن مهرجان القاهرة السينمائي تكريم الفنان حسن حسني ومنحه جائزة فاتن حمامة تقديرا لمسيرته الفنية، كانت كلمات الفنان أثناء التكريم مؤثرة مسّت قلوب جمهوره ومحبيه.

وقال خلال كلمته بعد منحه جائزة فاتن حمامة تقديرًا لمسيرته الفنية، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: «سعيد وفرحان أووي أنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش، شكرًا وسعيد بيكوا أوى»، متوجهًا بالشكر لكل القائمين على تنظيم المهرجان.