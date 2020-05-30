وزير التعليم: أي معلومات تخص الثانوية العامة غير موجودة بالصفحات الرسمية مزيفة

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم إن كل ما يتم تداوله بخصوص الثانوية العامة بخلاف صفحة الوزارة وصفحته الشخصية علي فيسبوك أو صفحة مجلس الوزراء لا أساس له من الصحة وهو مزيف بالكامل ولا يستند لأي معلومات ولا مصداقية له على الإطلاق.

كانت ترددت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل امتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تبدأ 21 يونيو المقبل.

كان شوقي قد اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2019، والتي تبدأ يوم الأحد 21 يونيو وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو .