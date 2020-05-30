قال الفنان محمد يوسف، الذي قدم دور قاتل الشهيد أحمد منسي في مسلسل «الاختيار»، إن مشهد مقتل «منسي» هو أول المشاهد التي صورها في المسلسل، لافتًا إلى أن المشهد تم تصويره مرة واحدة دون إعادة.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «TeN»، صباح السبت، أنه رغب في أن تتحدث الشخصية باللهجة الشامية وليست السيناوية، قائلًا إن مرجع لهجته بالمسلسل هي فيديوهات لمدرب كلاب فلسطيني.

وأشار إلى أن الذين يعملون في تهريب المخدرات والسلاح والعبيد في الشريط الحدودي لرفح، عن طريق الأنفاق، يُطلق عليهم اسم «بدون»، موضحًا أنهم لا ينتمون لدين أو جنسية.

وذكر أنه حرص على تقديم التصرف الهمجي والجهل الذي يعانيه التكفيري، إضافة إلى عدم الاتزان النفسي، متابعًا: «شخصياتهم تفقد الاتزان النفسي؛ بسبب عدم امتلاك الحق، والتكفيريين يكونون من نفس الشجرة وينشقون على بعضهم البعض».

ولفت إلى أنه تفاجأ من دوره في المسلسل؛ بسبب عدم تقديم مشاهد الأكشن بشكل كبير، مشيرًا إلى أن «الاختلاف» هو ما جذبه في الدور، بالرغم من مساحته الضئيلة.

يُذكر أن مسلسل «الاختيار» يجسد شخصية وسيرة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسى، وبطولة الفنان أمير كرارة، والفنان أحمد العوضي، وعُرض عبر الشاشات المختلفة خلال شهر رمضان.