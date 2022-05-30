إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يتدرب للقتال ضد حزب الله في أراض أجنبية

أفاد الإعلام العبري، بأنه بالاشتراك بين المخابرات والقوات البرية والبحرية، يتدرب الجيش الإسرائيلي للقتال ضد حزب الله اللبناني في أراض أجنبية.

وقال موقع "معاريف" الإسرائيلي، في تقرير له، إنه في نهاية الأسابيع الثلاثة الأولى من تمرين "عربات النار"، يبدأ الأسبوع الأخير من التدريب اليوم (أمس الأحد)، ويتركز في تدريب ما وراء الأفق في قبرص، حيث يتمرن الجيش الإسرائيلي على سيناريو قتالي ضد حزب الله، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم، الاثنين.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تجري التدريبات بالتعاون مع الجيش القبرصي، وهي عنصر مهم في الحفاظ على كفاءة القوات لمجموعة متنوعة من حالات الطوارئ..التعاون بين الجيوش يساعد على زيادة الاستقرار الإقليمي والقدرة على التعامل مع التحديات المشتركة".

وأضاف أن الغرض الرئيسي من التمرين هو تحسين جاهزية القوات وكفاءتها في المهام غير المألوفة.

وتشارك في التمرين قوى كثيرة، منها الذراع البحري والذراع البري وجناح المخابرات، وسيتم تنفيذه في تضاريس مختلفة، مثل الظروف القروية الريفية وكذلك في الظروف الجبلية.