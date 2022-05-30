الصين تعرب عن قلقها حيال توتر الأوضاع في القدس

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن «بلاده تؤكد مرارا وتكرارا أن احتدام الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يرجع أساسا إلى حقيقة أن حل الدولتين لم يتم تنفيذه، وأن مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة لم تتحقق منذ فترة طويلة».



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الاثنين، أكد ليجيان، في تصريحات صحفية، أن على المجتمع الدولي أن يزيد من الشعور بالمسؤولية، وأن يشجع بنشاط استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين، من أجل تحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية في وقت مبكر.



وأعرب عن قلق بلاده العميق حيال توتر الأوضاع خاصة في القدس، مؤكدا أنه يجب احترام والحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن الدينية المقدسة في القدس وفقا للقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والامتناع عن أي أعمال استفزازية من جانب واحد تغير الوضع التاريخي للأماكن الدينية المقدسة.



وأمس الأحد، أعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها لسماح السلطات الإسرائيلية باقتحام جماعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مُحذرةً من مغبة هذه التطورات التي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



هذا، وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على أن المسجد الأقصى هو وقف إسلامي خالص للمسلمين، وعلى ضرورة وقف أية انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس وكافة مقدساتها وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مُطالبًا السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي والتدخل الفوري لوقف تلك الممارسات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر المسلمين.