ارتفاع الأسعار في المتاجر ببريطانيا بنسبة 9% سنويا خلال شهر مايو الجاري

أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة البريطاني "بي.آر.سي" الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المتاجر في بريطانيا خلال مايو الحالي إلى 9% سنويا وهو أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2005، مقابل 8.8% خلال أبريل الماضي.



كما بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المتاجر خلال الشهر الحالي 0.5%.



في المقابل تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء وفقا لمؤشر اتحاد متاجر التجزئة بنسبة طفيفة ليسجل 15.4% خلال الشهر الحالي مقابل 15.7% خلال الشهر الماضي، حيث جاء تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء مدفوعا بدرجة كبيرة بانخفاض أسعار الطاقة والحاصلات، رغم عدم تراجع أسعار بعض السلع الغذائية مثل الزبد والحليب والفواكه والأسماك، بحسب هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي للاتحاد.



يذكر أن بيانات أسعار المتاجر تعتمد على المعلومات التي تم جمعها خلال الفترة من 1 إلى 7 مايو الحالي.