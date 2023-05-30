الصحة: كل ما يُطرح في الحوار الوطني محل اعتبار ونظر من الحكومة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن جلسة الحوار الوطني بشأن الصحة الإنجابية وصحة الأسرة والنمو السكاني، خرجت بمجموعة توصيات مهمة جدًا في هذا الملف.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن كل ما يطرح في الحوار الوطني بمجال الصحة، محل اعتبار ونظر من جانب الحكومة، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستماع للتوصيات الصادرة.

وأكمل: «في النهاية كحكومة نأخذ قراراتنا بناء على دراسات وخبرات ومعارف ومقارنة بالدول الأخرى، لكن يظل الأشخاص البعيدين عن المشهد وليسوا داخل الدولاب التنفيذي لديهم تصورات أخرى، ونحن نستفيد منها».

وثمن متحدث الصحة، فكرة الحوار الوطني؛ بسبب تنوع المشاركين، وطرح كل قضايا الوطن على الطاولة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي الضامن لجدية هذا الحوار.

ولفت إلى أن الوزارة غطت الشعب المصري كله تقريبًا بالمبادرات الرئاسية، معلنًا خضوع 22 مليون سيدة للفحوصات ضمن مبادرة صحة المرأة، وإجراء أكثر من مليون و600 ألف تدخل جراحي ضمن مبادرة قوائم الانتظار.

وذكر أن هناك مجموعة من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها مستقبلًا، مضيفًا: «مبادرات لسرطان الكبد والتعامل مع سرطان الرئة والقولون وعنق الرحم والبروستاتا، نعمل عليها في الفترة الحالية وكلها مجانية».

وأشار إلى العمل على إطلاق المبادرة الرئاسية لتطوير وحدة الرعاية الأساسية، مؤكدًا أن «الدولة لا تقف رغم كل الصعوبات والعقبات».

واستطرد: «هناك مجموعة من الخطوط الحمراء مرتبطة بالأمن القومي المصري، وصحة المواطن من الأمن القومي، وكل ما يتعلق بصحة المواطن يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، فالحياة لن تكون كريمة إلا بصحة جيدة».