تنظم الأمانة العامة قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدولة العربية، غدا الأربعاء، أعمال "المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل"، وذلك عبر المنصة الرقمية، تنفيذاً لتوصيات الدورة 26 للجنة الطفولة العربية برئاسة البحرين.

ويشارك في أعمال المؤتمر الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشئون الطفولة في الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حقوق الطفل في المنطقة العربية.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن المؤتمر العربي رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي ينعقد بعنوان "استثمار تنموي فاعل ومستدام يضمن حقوق الطّفل العربي، يهدف لتسليط الضوء على أهمية أجندة التنمية للطفل 2030، لما تمثِّله خطّة التنمية المستدامة من فرصة لمعالجة التحديات الإنمائية الرئيسية في عالمنا العربي بهدف تعزيز حقوق جميع الأطفال المتمثلة (بتغير المناخ، والرقمنة والاتصالات الجماهيريّة، والكوارث الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الاقتصاديّة والاجتماعية).

وأضافت أبو غزالة أن المخرجات الصادرة عن المؤتمر ستساهم في وضع خريطة طريق يمكن الاستناد إليها في تخطيط وتنفيذ السياسات العامة الخاصة بالأطفال في إطار أهداف التنمية المستدامة.