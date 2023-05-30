قناة كي بي إس الكورية تختار مصر ضمن 4 دول لتصوير مسابقة اللغة الكورية

• وتأهل مصريتين للمشاركة في النهائيات بكوريا الجنوبية

اختتم وفد قناة "كي بي إس" الكورية -القناة الرسمية لكوريا الجنوبية- زيارته لمصر، التي امتدت على مدار 4 أيام؛ بهدف تصوير برنامج تليفزيوني في مصر حول شعبية وانتشار اللغة الكورية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم المعالم الأثرية.



ويطرح برنامج "مسابقة كي بي إس الدولية- اللغة الكورية"، سلسلة من الأسئلة التي تستهدف قياس قدرات المتسابقين في التحدث والكتابة باللغة الكورية، بالإضافة إلى الأسئلة الثقافية التي يتخللها فقرات فنية يقدم خلالها المتسابقون مواهبهم في أجواء تنافسية يغلب عليها روح المرح، وفقا لبيان صادر عن المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، اليوم الثلاثاء.



وزار وفد "كي بي إس"، مصر، ضمن جولة شملت فرنسا وفيتنام والولايات المتحدة، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ50 لإنشاء شبكة "كي بي إس"، والذكرى الـ20 لإطلاق البرنامج، والذي يعد واحدا من أكثر البرامج الثقافية شهرة على شبكة "كي بي إس"، ولا سيما في ظل الانتشار الكبير للثقافة الكورية حول العالم.



وبالتعاون مع معهد الملك سي جونج لتعليم اللغة الكورية، وهو بمثابة ذراع الحكومة الكورية في نشر وتعزيز تعليم اللغة الكورية، والذي تنتشر فروعه في نحو 84 دولة حول العالم، يسعى البرنامج إلى تعزيز وتشجيع الاهتمام بتعلم اللغة الكورية، والبحث عن أفضل الدارسين في الدول الـ4؛ من أجل المشاركة في نهائيات المسابقة التي تستضيفها كوريا الجنوبية في سبتمبر القادم، وتبلغ قيمة جائزة الفائز بالمركز الأول في المسابقة نحو 1500 دولار.



وخلال زيارتهم لمصر، قام فريق قناة "كي بي إس" بتصوير المرحلة الأولى من المسابقة في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بينما استضاف المركز الثقافي الكوري بمصر الجولة الثانية للمسابقة.



وتقدم للمشاركة في المسابقة من مصر 129 طالبا من دراسي اللغة الكورية، وتأهل من بينهم 68 شخصا للمشاركة في المسابقة، وتمكن اثنان منهم من التأهل للمشاركة في النهائيات بكوريا، وهما سارة بكر وميار شلبي. وتناولت الأسئلة أهم المعالم الأثرية في مصر وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى أوجه التشابه الثقافي في كلا البلدين.



ومن جانبه، قال مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، أوه سونح هو، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن مصر تأتي على رأس دول منطقة أفريقيا والشرق الأوسط فيما يتصل بشعبية الثقافة الكورية، سواء السينما والدراما الكورية أو الكي بوب، كما أن الإقبال على تعلم اللغة الكورية بين الطلاب المصريين هو الأكبر من نوعه عالميا، وبدورها شهدت العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة، وكان من أبرزها توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.



كما هنأ مدير المركز الثقافي الكوري، الفائزين في المسابقة، وأثنى على جميع المشاركين، وأكد في الوقت نفسه الدور المهم الذي ينهض به متحدثي اللغة الكورية في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.



ومن المقرر عرض النسخة المصرية من المسابقة في سبتمبر القادم على شاشة قناة "كي بي إس"، على أن تذاع نهائيات المسابقة في عيد الأبجدية الكورية (هانجل) في 9 أكتوبر 2023.