فرقة الطنبورة تقدم تراثها البورسعيدي على مسرح الضمة بعابدين 1 يونيو

ينظم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية بقيادة الفنان زكريا إبراهيم،حفلا ساهرا لفرقته العالمية"الطنبورة"البورسعيدية،في 1 يونيو المقبل على مسرح الضمة المستقبل التابع للمركز بحي عابدين.

وتقدم الفرقة في حفلها التراث الغنائي والفلكلور التي اشتهرت به المدينة الباسلة بورسعيد،وذلك على إيقاع آلة السمسمية التي تميزت به على مدار السنين،ومن أبرز الأغاني التي ستقدمها الفرقة "آه يالالى"، و"شفت القمر"، بالإضافة إلى أغاني الضمة الصوفية، مثل "أهوى قمر"، و"هجرني"، إلى جانب أدائهم لرقصة البمبوطية الشهيرة، وبعض الأغاني الفكاهية.

تأسست فرقة "الطنبورة" في مدينة بورسعيد عام 1988، وبدأت بنواة من فناني "الصحبجية" القدماء أرادوا جمع وحفظ تراث بورسعيد الشعبي، ووصل عدد أعضاء الفرقة إلى 20 عضوا تتراوح أعمارهم بين 25 و84 عاما، يتبادلون الغناء والرقص والعزف على آلات الطنبورة والسمسمية والطبلة والرق والمثلث والصاجات والشخاليل، في تلقائية تحافظ على الروح الأصيلة للتراث المصري العربي الإفريقي.