الأمم المتحدة تدين هجوما على بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال

أدانت الأمم المتحدة ، الاثنين، الهجوم الذي استهدف مؤخرا قاعدة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، التي يعمل بها قوات حفظ السلام الأوغندية .

وقال ستيفان دوجاريك ، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان إن الأمين العام "يشيد بجميع قوات البعثة ويعرب عن تقديره لخدمتهم في دعم السلام والاستقرار في الصومال".

وأضاف البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة كرر دعوته لتقديم دعم دولي للبعثة وقوات الأمن الصومالية في حربها ضد التطرف العنيف.

وأعلن الجيش الأوغندي يوم السبت أنه أرسل فريقا من الخبراء للتحقيق في الهجوم الذي شنته حركة الشباب المتشددة يوم الجمعة على قواته في الصومال. ولم يحدد الجيش الأوغندي بعد عدد الضحايا، لكن حركة الشباب قالت أنها قتلت أكثر من 130 جنديا.