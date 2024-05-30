إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة الدقهلية

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم تروسيكل وملاكي على الطريق الشرقي نزلة ميت الصارم بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم نتج عنه إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلٍ من: "محمد جمال محمد، 29 عاما، بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم، وكدمات متفرقة بالجسم، وآية علي محمود، 35 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا عبد العزيز، 50 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن، وزين محمد عبد العال، عامين، باشتباه ما بعد الارتجاج"، وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى الطوارئ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة.