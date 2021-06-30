أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل.

وقال الرئيس السيسي خلال تفقده للمعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، إن هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير من الدولة المصرية بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم المرضى، ما دفع الدولة للتحرك وتوقيع اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض.

وطالب الرئيس السيسي منظمات المجتمع المدني بالمشاركة والمساهمة في هذا المشروع، عن طريق صندوق حياة كريمة، لافتا إلى أن تكلفة علاج الطفل الواحد تبلغ 3 ملايين دولار، وستبلغ تكلفة علاج 10 أطفال 450 مليون جنيه مصري.​

نستعرص في هذا التقرير معلومات سريعة عن مرض "الضمور العضلي" وكيفية الكشف المبكر عن المرض لدى الأطفال، طبقا لأطباء موقع "مايو كلينيك" التابع لمدارس وكلية مايو الطبية الأمريكية..

* الأعراض

من العلامة الرئيسية للمرض ضعف العضلات التدريجي، حيث تبدأ العلامات والأعراض المحددة في أعمار مختلفة وفي مجموعات عضلية مختلفة، اعتمادًا على نوع الضمور العضلي.

* الأسباب

يحدث الضمور العضلي في كلا الجنسين وفي جميع الأعمار والأجناس، ومع ذلك فإن النوع الأكثر شيوعًا يحدث عادة عند الأولاد الصغار. الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالمرض، فيصبحون أكثر عرضة للإصابة به أو نقله لأطفال هم، وسببه عندما تكون إحدي الجينات المتشتركة في صنع البروتينات التي تحمي ألياف العضلات معيبة.

* كيفية الكشف المبكر

على الرغم من أن الفتيات يمكن أن يحملن المرض ويتأثرن بشكل خفيف، إلا أنه أكثر شيوعًا عند الأولاد، لذا ينصح بالكشف منذ الولادة وحتى عامين، وقد تتضمن العلامات والأعراض المبكرة التي تظهر عادةً في مرحلة الطفولة المبكرة للأطفال في عمر سنتين، مثل كثرة السقوط، صعوبة النهوض من وضعية الاستلقاء أو الجلوس، صعوبة في الجري والقفز، مشية متهادية، المشي على أصابع القدم، عضلات ربلة الساق الكبيرة، آلام العضلات وتيبسها، صعوبات التعلم، وتأخر النمو.

* المضاعفات

١. تشمل مضاعفات ضعف العضلات التدريجي: صعوبة في المشي، حيث يحتاج بعض الأشخاص المصابين بالحثل العضلي في النهاية إلى استخدام كرسي متحرك.

٢. مشكلة في استخدام السلاح: حيث يمكن أن تصبح الأنشطة اليومية أكثر صعوبة إذا تأثرت عضلات الذراعين والكتفين.

٣. قصر العضلات أو الأوتار حول المفاصل (التقلصات): يمكن أن تزيد العقود من تقييد الحركة.

٤. مشاكل في التنفس: يمكن أن يؤثر الضعف التدريجي على العضلات المرتبطة بالتنفس. قد يحتاج الأشخاص المصابون بالحثل العضلي في النهاية إلى استخدام جهاز مساعدة للتنفس (جهاز التنفس الصناعي)، في البداية في الليل ولكن ربما أيضًا أثناء النهار.

٥. العمود الفقري المنحني (الجنف): قد تكون العضلات الضعيفة غير قادرة على إبقاء العمود الفقري مستقيماً.

٥. مشاكل قلبية: يمكن أن يقلل الحثل العضلي من كفاءة عضلة القلب.

٧. مشاكل البلع: إذا تأثرت العضلات المرتبطة بالبلع، يمكن أن تتطور مشاكل التغذية والالتهاب الرئوي التنفسي. قد تكون أنابيب التغذية خيارًا.