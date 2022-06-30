مدبولي: توقيت انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر يزيد من أهميتها

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يزور الجزائر حاليا، على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة التي تُعقد للمرة الأولى منذ عام 2014.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، أن ظروفا استثنائية واجهها البلدان والعالم أجمع دون انعقاد اللجنة، مشيرًا إلى أن انعقادها في ظل الظروف الراهنة يزيد من أهمية هذا الحدث.

وأضاف أن هناك رغبة صادقة ومشتركة لتفعيل ما توافق عليه رئيسا البلدين في يناير الماضي من ضرورة تعزيز أطر التعاون والروابط بين البلدين وإعادة بناء كل العلاقات المشتركة في ظل الزخم العالمي الكبير.

وأشار إلى انعقاد اللجنة شهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، مؤكّدًا أهمية وضع إطار زمني محدد لتنفيذ الاتفاقات والمذكرات التي تم التوقيع عليها.