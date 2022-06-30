شولتس: نسترشد بالولايات المتحدة في إمدادات أوكرانيا بالأسلحة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تسترشد في إمدادات أوكرانيا بالأسلحة بالولايات المتحدة على وجه الخصوص.



وفي أعقاب قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس: "نسترشد دائما فيما نفعله بإمدادات الحلفاء ولاسيما بالولايات المتحدة، وسنواصل فعل ذلك".



يذكر أن الولايات المتحدة أمدت أوكرانيا بكم كبير من الأسلحة الثقيلة.



وكانت ألمانيا بدأت في توريد أول الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا بإمدادها بسبعة مدافع هاوتزر قبل أيام قليلة.



غير أن دول الناتو لم تزود أوكرانيا حتى الآن بأنظمة أسلحة معينة ومن ذلك على سبيل المثال الطائرات المقاتلة والدبابات.



وهناك محادثات بين إسبانيا وألمانيا حاليا حول احتمال تزويد أوكرانيا بدبابات طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع موجودة حاليا لدى القوات المسلحة الإسبانية.